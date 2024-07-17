Gökhan Günaydın, Kürşad Zorlu ile CHP'ye Katılması İçin Görüştü mü?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması yönünde bir görüşme yaptığı iddialarına ilişkin konuştu.

Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Pehlivan, İYİ Parti’den bir ismin daha CHP geçeceği iddiasını gündeme getirmiş ve "Geçen hafta Ankara’dayken duydum. İstanbul’a döndüm, baktım aynı söylenti kulağıma çalındı. İddiaya göre İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da CHP’ye transfer olmayı kafasında tartıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan yazısında ayrıca, Zorlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktarmıştı:

"- CHP’ye geçme fikrindeymişsiniz. Bunun için görüşmeler yapmışsınız. Hatta İmamoğlu ile de görüşmüşsünüz.

Öyle bir şey yok. Partimdeyim ve sonuna kadar da burada mücadele edeceğim.

- Siz geçen hafta İmamoğlu ile görüştünüz mü?

Böyle bir şey yok. Ben partimin ayağa kalkması için elimden geleni yapacağım.

- Ama İmamoğlu ile görüştüğünüz bilgisi var bende.

O görüşmenin içeriği bununla ilgili değildi.”