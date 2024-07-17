Önce Kabine, Şimdi Saray! Erdoğan, Yakınındaki İsmi Gönderiyor

Kabinede yapılan değişikliklerin ardından bir 'üst düzey' değişikliğin de Saray'da yapılacağı iddia edildi. İddialara konu olan isim ise geçen günlerde bir restorana ödediği hesapla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı.

Önce Kabine, Şimdi Saray! Erdoğan, Yakınındaki İsmi Gönderiyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinedeki değişikliklerinin ardından Saray'da da değişiklik olacağı iddia edildi. İddialara göre yeni değişiklik, 'üst düzey' olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV canlı yayınında aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı görevden alacağı öğrenildi.

Odatv'nin iddiası ise Kıratlı'nın yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk Ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz getirilecek.

KIRATLI, ÖDEDİĞİ HESAPLA GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı geçen günlerde bir restorana ödediği hesapla gündeme gelmişti.

Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata'nın Bodrum'da bir restoranda 168 bin lira hesap ödediği ortaya çıkmış, ardından söz konusu haberlere erişim engeli getirilmişti.

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