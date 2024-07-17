'Sokak Hayvanları' Teklifi Görüşülecekti: Meclis Komisyonu'nda Tartışma Çıktı

Sokak hayvanlarına ilişkin tepki çeken kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri öncesi 'küçük salon' tartışması yaşandı. CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerin salon değiştirilmesi talebine Komisyon Başkanı Kirişçi "Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim" diye yanıt verdi. Kirişçi'nin yanıtına tepki geldi.

Son Güncelleme:
><

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacağı nedeniyle tepki çeken 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Toplantı öncesinde, “Küçük salon” tartışması yaşandı. Komisyonun muhalefet partili üyeleri, toplantının daha büyük bir salona alınmasını talep etti.

BirGün'ün aktardığına göre, gazetecilerin dahi ayakta kaldığı salondaki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini belirten komisyon üyelerinin talebi Komisyon Başkanı Vahit Kirişci tarafından dikkate alınmadı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerinin salonun değiştirilmesi yönündeki tepkileri karşısında, “Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim” dedi. Milletvekilleri, Kirişci’ye tepki gösterdi.

Komisyon Başkanlığı’na, muhalefet milletvekilleri tarafından hayvan derneklerinin isimlerinin bildirildiği ancak Kirişci’nin, muhalefetin önerisi ile komisyona davet edilen dernekleri reddettiği iddia edildi.

Uzmanından Sokak Hayvanları Uyarısı: Sokaklar Paris'e DönebilirUzmanından Sokak Hayvanları Uyarısı: Sokaklar Paris'e DönebilirGüncel
Sokak Hayvanları Yasa Teklifine CHP'li Başarır'dan Tepki: 'Sabahlara Kadar Direneceğiz'Sokak Hayvanları Yasa Teklifine CHP'li Başarır'dan Tepki: 'Sabahlara Kadar Direneceğiz'Siyaset

Son Güncelleme:
Emir Sarıgül, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Babası Mustafa Sarıgül Hakkında Çıkan İddialara Yanıt Verdi Babası Hakkında Çıkan İddialara Sert Cevap
Kaçak Maden Ocağında Facia! Yüksekten Düşen İşçi Öldü Kaçak Maden Ocağında Facia! Yüksekten Düşen İşçi Öldü
Ev Alırken Bunlara Dikkat! İşte Tapuyla İlgili Bilmeniz Gereken Detaylar... Ev Alırken Bunlara Dikkat!
Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Çok Konuşulacak Anket! İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu? İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu?