Kaçak Maden Ocağında Facia! Yüksekten Düşen İşçi Öldü
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında facia yaşandı. Yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Satılmış Gedik (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.
TTK'DEN İNCELEME
Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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