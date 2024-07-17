Kaçak Maden Ocağında Facia! Yüksekten Düşen İşçi Öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Satılmış Gedik (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.

TTK'DEN İNCELEME

Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Kaynak: İHA