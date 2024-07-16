Kabine Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar... Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

Saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kerbela Faciası'nın yıldönümünde, Hz. Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha yad ediyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'de canlarımızı misafir edeceğiz. Kerbela faciası üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça kıymetliydi.

'HER TÜRLÜ KATMA DEĞERE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIKTIR'

BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü katma değere kapımız her zaman açıktır. Yeter ki yatırım malzemesi siyasi manivela olarak kullanılmasın.

UEFA'NIN KARARLARINA TEPKİ

UEFA'nın Merih Demiral hakkında aldığı haksız karar, UEFA'ya zarar vermiştir. Karşılaşma esnasında, içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen yarı final fırsatını kaçırdık. Yine de buradan Bizim Çocukları tebrik ediyorum.

'BİR DİĞER SINAVIMIZ PARİS OLİMPİYATLARI'DIR'

Bir diğer sınavımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarıdır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları’nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.

'NE BATI İÇİN DOĞU'YA SIRTIMIZI DÖNERİZ, NE DOĞU İÇİN BATI'YI İHMAL EDERİZ'

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. İsrail hakkında açılan soykırım davasına müdahil olmak bunlardan biriydi. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail 7 Ekim'den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Filistin halkı topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanseverlik dersi veren Filisin halkını selamlıyorum.

Türkiye olarak bölgemizin sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü role hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bizim için Batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirmek o kadar önemlidir. Biz ne Batı'ya sırtımızı döneriz, ne de Doğu için Batı'ya sırtımızı döneriz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için önemli adımlar attık.

Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda komşularımızdan başlayarak herkesle münasebetlerimizi ilerletiriz.

'SAYIN TRUMP'A ÜLKEM ADINA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM'

Sayın Trump'a yönelik düzenlenen menfur suikast girişimi, dünyadaki mevcut kırılganlıkları gözler önüne sermiştir. suikast girişimini lanetliyor, Sayın Trump'a ülkem ve milletim adına geçmiş olsun diyorum.

'İNSANIMIZI ENFLASYONA 26 YIL BOYUNCA EZDİRMEDİK'

Hayat pahalılığı sebebiyle yaşadıkları zorlukların bilincindeyiz. İnsanımızı 26 yıl boyunca enflasyona ezdirmedik bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir.

Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için büyük itina gösteriyoruz.

'ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞMEYE BAŞLADI'

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.

Fahiş fiyat ile mücadelede kararlılıkla adımlar atıyoruz. Açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.

İşsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 puan azalarak yüzde 8,4'e indi.

Cari açık da iyileşme aynı şekilde devam etmektedir.