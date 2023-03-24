Gezi Parkı'nın sembol ismiydi: 'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım siyasete atıldı.

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Gezi Parkı'nın sembol ismiydi: 'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Seçimler öncesi partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken, siyasete atılmak isteyen isimlere sürpriz birisi eklendi.

CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Gezi Parkı'nın sembol ismiydi: 'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin CHP'den milletvekili aday adayı oldu - Resim : 1

GEZİ PARKI OLAYLARINDAN SONRA TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Gezi Parkı olaylarından sonra İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayini çıkan Fuat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atamasına itiraz edip dava açmıştı. Karaköy'deki Arap Camii'nin müezzini olarak görevlendirilen Fuat Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyordu.

KILIÇDAROĞLU SIK SIK ZİYARET ETMİŞTİ

2022 yılında böbrek nakli olan Fuat Yıldırım'ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yıldırım'a böbrek nakli yapıldığını da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.

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