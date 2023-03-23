Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt vermişti: İnce'den düzeltme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Muharrem İnce ile görüşürüm'' açıklamasına ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a verdiği demeci düzeltti.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt vermişti: İnce'den düzeltme

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında 'Muharrem İnce ile görüşeceğim' açıklamasında bulunmuş, CHP Lideri'nin açıklamasına ilişkin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık'a "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi" paylaşımında bulunmuştu. 

MUHARREM İNCE'DE DÜZELTME

Muharrem İnce Işık'a yaptığı açıklamaları düzeltti. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Candan Tolga Işık’a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse: Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım" dedi. 

İnce paylaşımlarının devamında ise "Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

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