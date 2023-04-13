Genel Başkan Yardımcısı açıkladı: İşte Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada; parti tabanının yüzde 90'ının Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıkladı. Sarıkaya, Saadet Partisi'nden 9 vekilin CHP listelerinden girmesinin de partide mutluluk yarattığını yazdı.

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Genel Başkan Yardımcısı açıkladı: İşte Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere CHP listeleriyle girme kararı aldı. Milli Görüş destekçilerinin CHP logosuna oy verip vermeyeceği yönünde değerlendirmeler sürerken Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya seçmenlerinin karara yönelik tavrını değerlendirdi. 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, “Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor; SP tabanının %90’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar" ifadelerini kullandı. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in açıklamalarını şu satırlarla değerlendirdi:

"Ancak SP için en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller…

Bu illerde de SP kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler.

Ayrıca garanti seçilecek yerden SP’nin 9, Geleceğin 10, DEVA’nın da 11 milletvekilini Meclis’e taşıyacak olmasından da hepsi mutlu.

Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar."

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