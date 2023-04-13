Meral Akşener: El ele verip harami düzeni değiştireceğiz

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da. Yurttaşların yoğun ilgisi ve 'Başbakan Meral' sloganları ile karşılanan Akşener burada yurttaşlara seslendi.

Akşener, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için seçmenlerden oy istediği açıklamasında; "14 Mayıs'ta sandıklar açılacak Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı iktidar olacak, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan saygıyla yolcu edilecek. Sayın Kılıçdaroğlu alkışlarla koltuğa oturacak" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

PATRON SİZSİZNİZ

Buradan ortaya çıkan bu irade dün iyi gelişmişse bugün de iyi geliyor. Çok az bir zaman kaldı. Tam 3 yıldır geziyorum. Başka bir partiyi yermedim, kendimi övmedim, sadece sizin dertlerinizi dinledim. Bana göre, partime göre seçmen velinimettir. Seçime 33 gün var. Patron sizsiniz. Elele verip harami düzeni değiştireceğiz.

HAKKI OLANLARIN KAZANDIĞI BİR DÜZEN KURULACAK

Bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu seçim.

KPSS'de sorular çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Hakkı olanların kazandığı; dayısı, ayısı olanların kaybettiği, kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak.

Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz.

Sizden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum.

KILIÇDAROĞLU 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK

14 Mayıs'ta sandıklar açılacak Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı iktidar olacak, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan saygıyla yolcu edilecek. Sayın Kılıçdaroğlu alkışlarla koltuğa oturacak.