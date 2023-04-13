İYİ Partili isim paylaştı: İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak olan oy pusulası
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını açıkladı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulasını paylaştı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi. Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun.#TürkiyeTarihYazacak#AzKaldı pic.twitter.com/654AdiEiUT— Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) April 13, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem