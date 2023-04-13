Emekli MİT Müsteşarı Köksal: Rusya'nın ya da başka ülkelerin seçime müdahalesine dikkat

Emekli Büyükelçi ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Sönmez Köksal, 14 Mayıs seçimlerinin bazı dış müdahalelerin hedefi olabileceğini belirterek, "İster Rusya’nın ister bir başka ülkenin olsun bu ihtimalin sürekli olarak gündemimizde tutulması yararlı olur." değerlendirmesini yaptı.

Emekli MİT Müsteşarı Köksal: Rusya'nın ya da başka ülkelerin seçime müdahalesine dikkat

Sönmez Köksal, "Konuyu daha da önemli kılan unsur son dönemlerde dış politikanın adeta iç politikanın ana unsuru haline dönüşmüş olması. Bu durum seçimleri biz yurttaşlar yanında dış ülkeler için de son derecede önemli kılıyor" diye yazdı.

Seçimlerde birbiri içine geçmiş iç ve dış politikaların Türkiye'yi götüreceği yönü de belirleyeceğini savunan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Türk seçmeninin iradesini etkileyecek tehlikenin, artık eskimiş sayılan geleneksel – ziyaret, demeç, yazı, makale vs. gibi – yöntemlerden daha çok asıl siber dünyadan geleceğini öngörmek gerekiyor. Seçmenin oy verme kararı üzerinde etki yaratmak isteyecek, kullanılacak oyun kendi çıkarına da uygun olacak politikalara yol açmasını arzulayacak dış mihrakların, bunun için siber teknolojilerin sağladığı her türlü sinsi metodu kullanabileceklerini varsaymak durumundayız.

Bu ihtimal gerçekleştiğinde, egemenlik hakkımızın ihlal edilmesi ve içişlerimize karışılması anlamına geleceğinin bilincinde olmalıyız." 

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