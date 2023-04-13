AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den 'Seçimle gitmezler' açıklaması: 'Onlar aklını yitirmiş'

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimleriyle ilgili hem sosyal medyada hem de siyasiler arasında sık sık şaibe iddiaları gündeme geliyor. Başta YSK olmak üzere seçim sürecinde görev yapacak kurumlara olan güvensizlik dile getirilirken, sonuçların hile ile değiştirilebileceği iddiaları da dillendiriliyor. Öte yandan 21 yıldır iktidarda olan AKP'nin "seçimle gitmeyeceği" kabulü de toplumda yaygın olarak görülüyor.

Siyasi partilerin YSK temsilcileri, seçim sonuçlarının en doğru şekilde belirlenmesi için hummalı çalışmalarını sürdürürken, AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel de seçimle ilgili açıklamalar yaptı. Voice Of America'dan Yıldız Yazıcıoğlu'na konuşan Özel, "Milletimiz getirir de götürür de. Seçim sonucuna şimdiden saygılıyız” dedi.

Yazıcıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin iktidarı seçimde kaybetmesi durumunda iktidarı devretmeyeceği iddiasına nasıl yanıt verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç öyle bir şey olabilir mi ya? Bunu aklına getiren aklını yemiş diyeyim. Bakın yargı denetiminde yapılan bir seçim var. Seçim sonucunda milletimiz takdir etti, görevi başka birine tevdi etti. Yani böyle bir şey, gitmemek noktasında akıllara ziyan olur. Onlar aklını peynir ekmekle yemiş derim. Biz seçmenin, milletin iradesine sonuna kadar saygı duyan bir siyasi anlayışımız var. Milletimiz bize getirir de götürür de. Milletimizin istemediği bir yerde gitmemek gibi bir lüksü kimse de olamaz.

Ama biz bu seçimde geçmiş seçimlerden çok daha yüksek bir oyla hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanı seçimini alacağımıza eminiz. Çünkü vatandaşımızın aleyhine bir şeyin altına imza atılmadı. Birtakım eksiklerimiz elbette vardır, bunları tamamlayacağız. Daha iyi bir Türkiye geleceği inşa etmenin derdindeyiz. Birileri gibi seçim mızıkçılığıyla, bozmakla, yıkmakla değil biz yapmakla meşgulüz. Ondan dolayı milletimiz icraatın olacaktır. Ondan dolayı seçim neticelerine herkes saygıyla karşılayacaktır. Biz seçim sonuçlarına şimdiden saygılıyız."

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