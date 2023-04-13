FETÖ kumpaslarına 'alkış' tutmuştu: CHP'nin Sadullah Ergin hamlesine Ahmet Tatar'dan tepki

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Tükrüğün ağzında sakla Tu diyecek zaman değil!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, CHP listesinde Ankara’dan milletvekili adayı yapılan DEVA Partili Sadullah Ergin’in adalet bakanlığı dönemindeki FETÖ kumpaslarında yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar’ın ifadelerine yer verdi.

Tatar, FETÖ kumpaslarına zemin hazırlayan ve göz yuman Sadullah Ergin’in adaylığı üzerine “Anadolu'nun herhangi bir yerinde, muhafazakar bir bölgede hatta birinci sıradan aday gösterilseydi bu kadar gündem olmazdı. Sen bu hassasiyeti görmek ve göstermek zorundasın. Yetkili yerlerde oturanlar bunu görmeli” dedi.

İşte o yazının ilgili kısımları:

Yürünecek yolu bekle Yükü götürene yükle Tükrüğün ağzında sakla Tu diyecek zaman değil… 19 Aralık 2009 yılında başına silahı dayayıp, “onur/kumpas” intiharıyla hayatını kaybeden Yarbay Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar'ı aradım. İlk cümlesi “Tükrüğün ağzında sakla/Tu diyecek zaman değil” dedi. Neden aradığım belliydi ve o da daha soru yöneltmeme izin vermeden sözleri Hamdi Gardaş'ın olan Alevi deyişiyle seslendi bana. Evet! Konumuz Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin'in, -DEVA Partisi kontenjanından- Ankara 1. Bölge, 4'üncü sıradan CHP'nin adayı olması. Çünkü, AKP-Fetullah ortaklığının can alıcı dönemlerinde “adalet”in başındaydı ve hukuksuzlukların “mimarlarından” biri olarak değerlendirildi.

“Lanet olsun… Başımıza gelmeyen kalmadı. Pişmiş tavuğun başına gelenden daha fazla. Memleketin başına gelenin de haddi hesabı yok. Tepki gösterenler çok haklı. Bir irade, tespit eksikliği olduğu kesin CHP'de. Anadolu'nun herhangi bir yerinde, muhafazakar bir bölgede hatta birinci sıradan aday gösterilseydi bu kadar gündem olmazdı. Sen bu hassasiyeti görmek ve göstermek zorundasın. Yetkili yerlerde oturanlar bunu görmeli.”

“Hem hassasiyeti düşüneceksin, hem de parti yararını… Ortağınla da samimi bir ilişkin varsa ortağını da samimi olarak düşünmek zorundasın. Ortağının üzerine de tepki büyüyor. Ne yapalım? Bu dönem herkes yan yana durmalı ve bunu herkes kabul etti. Altılı Masa'da her şey kabul edilmişti ama bu olmadı. ‘Arkadaş bu ismi de başka bir yerde aday gösterelim' diyemez misin bunu? Anlayışla da karşılardı DEVA Partisi de.”

“Bugün her şey normal olsa öz eleştiri de olur, ağır eleştiriler normal olur. Ama yaşananlar normal değil. Biz bugün Sadullah Ergin'i konuşuyoruz. Bir ay var seçime ve bir ay içinde ne olacağını bilmiyoruz. Belki de çok gerilere düşecek gündem maddesi olabilir. Biz Ankaralıların geçmişe ilişkin acı deneyimleri de var. 20 sene Melih Gökçek gibi bir başkanla yaşadık. Gönderemedik o zamanlar ve ‘artık yeter denildi', birleşti herkes. Ankara halkı büyük resmi görecektir. Bağrına taş basarak halk gerekeni yapar. İçimizde böyle bir yara var. Bağrımıza taş basmayabilirdik. Ne gerek vardı buna?”