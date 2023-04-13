Cumhurbaşlanı adayı Sinan Oğan: Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum, MHP kökenliyim

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan,” Seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?" sorusuna "Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum, MHP kökenliyim daha ne diyeyim" yanıtını verdi.

‘Sözüm Var’ isimli programda Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Oğan, daha önce Muharrem İnce’ye de sorulan “Eğer seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Oğan, "Çok da rahat sokağa çıkacağım. Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, ben milliyetçi MHP Genel Başkan adayı..." şeklinde cevap verdi.

Seçimin ikinci tura kalmasının riskli olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:

"Parlamento çoğunluğu muhalefete geçecek bu net. Parlamento çoğunluğu muhalefete geçtiğinde muhalefet dönüp ey vatandaş diyecek; sizi şimdiye kadar neyle korkuttular, cumhurbaşkanlığı bir yerde parlamento bir yerde olursa kriz olur. İşte fırsat parlamento çoğunluğu bizde cumhurbaşkanlığını da bize verin diyebilecek muhalefet.

Şimdiden yurt dışından pasaport ve vize sırasına giren bürokratlar göreceksiniz öyle bir hızlı dönüş yapacaklar ki o 15 günlük süre içerisinde… Artık bu defa o Kasım süreci yaşanmaz Türkiye’de. Çünkü hükümet öyle bir güce sahip değildir.

20 yıllık AK Parti iktidarının bu kadar zulmü bu kadar beceriksizliği hala muhalefeti çoğunluğa götürmüyorsa muhalefet dükkanı kapatsın gitsin o zaman. Muhalefetin ben çoğunluğu alacağını düşünüyorum. Son listelerden sonra biraz riske soktular ama inşallah alırlar. AK Parti ile MHP’nin listelerinde de kriz var ama muhalefetin hata yapma şansı yok. Eğer biz bu AK Parti artık yeter diyorsak o zaman gereğini yapacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem