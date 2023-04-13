Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve tahminin gerçekleşmediğinin tanığıyım

CHP istanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Seçimlerin ikinci tura kalmasının kaçarı yok" diyen Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım” dedi.

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Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve tahminin gerçekleşmediğinin tanığıyım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir yanıt daha verdi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını öne süren Muharrem İnce, “Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Kaftancıoğlu, İnce’nin bu iddiasına, “Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım” İfadeleriyle karşılık verdi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir… Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım. Seçim 1 turda bitebilir ve göreceksiniz #HepBirlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muharrem İnce Canan Kaftancıoğlu Memleket Partisi CHP
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