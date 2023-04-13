Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve tahminin gerçekleşmediğinin tanığıyım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir yanıt daha verdi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını öne süren Muharrem İnce, “Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Kaftancıoğlu, İnce’nin bu iddiasına, “Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım” İfadeleriyle karşılık verdi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir… Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım. Seçim 1 turda bitebilir ve göreceksiniz #HepBirlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter.

Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir…

Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım.



Seçim 1 turda bitebilir ve göreceksiniz #HepBirlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter. https://t.co/I04l0Mgb7w — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 13, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem