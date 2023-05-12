Genç Parti'den Kılıçdaroğlu'na destek kararı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne 3 gün kalmışken, Genç Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK KARARI

Genç Parti bugün yaptığı açıklamada Millet İttifakını destekleyeceklerini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Genç Parti Muğla İl Başkanı Aşkar, "Bizler her zaman ülkemizin menfaatini düşünerek hareket ettik. Şimdi de yeniden ülkemizi, halkımızı düşünüyor ve Genç Parti olarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Seçimin ilk turda bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Unutmayın güzel yarınlarımız için, geleceğimiz için, Türkiye için 1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy Genç Parti’ye" ifadelerini kullandı.