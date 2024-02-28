'Gelişme': Murat Kurum'un kampanya ekibi bu kısır döngüyü bir türlü kıramıyordu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'la ilgili olarak dikkati çeken bir görüşünü paylaştı.

Kurum'un Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katıldığı tüm törenlerde bakanların dahi gölgesinde kaldığını dile getiren Zeyrek, şunları söyledi:

"Bir açılış oluyor, Erdoğan orada bulunduğu ve bütün program Erdoğan'a göre tasarlandığı için Kurum'u kimse göremiyor/fark edemiyor. Aynı şekilde Ulaştırma ile Çevre/Şehircilik/İklim Değişikliği bakanlarıyla birlikte katıldığı törenlerde de aynı durum yaşanıyor.

Neticede sokak röportajlarında 'İmamoğlu mu, Kurum mu?' sorusuna muhatap olan vatandaşlar, hatta AK Parti seçmenleri adeta ''İmamoğlu mu. Erdoğan mı' demek istediniz' yanıtını verecek oluyordu. Üstelik bu durum, Kurum yandaş medyanın tamamına çıktığı, tanıtım amaçlı reklamlara ve ilanlara çok fazla para harcadığı halde değişmiyordu.

'KAMPANYA EKİNİ KISIR DÖNGÜYÜ BİR TÜRLÜ KIRAMIYORDU'

Kurum'un kampanya ekibi bu kısır döngüyü bir türlü kıramıyordu. Ta ki İliç'te yaşanan maden faciasına kadar. O facia sonrasında facianın yaşandığı şirketin 'Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu' raporunu Murat Kurum'un verdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Kurum'la ilgili 189 bin sosyal medya mesajı paylaşıldı. Mesajların tamamına yakını olumsuz içerikle olsa dahi ÇED tartışması Kurum'un tanınırlığına hayli katkıda bulundu."

'İSMİNİN DUYULMASINA NEDEN OLAN BİR DURUM DA DAVETİYE POLEMİĞİ'

Zeyrek, Kurum'un isminin sıkça duyulmasına neden olan bir diğer olayın da İmamoğlu ile yaşadığı davetiye polemiği olduğunu kaydetti.

Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kendisini Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet ettiğini ve bu davete gideceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine rakibi Kurum; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüğünü, İmamoğlu'na böyle bir davetin gitmediğini söylemişti: "Bizler tabii ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış."

İmamoğlu, 24 Şubat'ta Kurum’un açıklamasında karşılık olarak "ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Davet edilmedim diye mutlu mu oldu yani? Allah akıl versin" cevabını vermiş, akabinde bakanlığın kendisine gönderdiği davetiyeyi paylaşmıştı.

Devamında gelişen süreçte İmamoğlu, yeri ayrılmasına rağmen polemikler nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamıştı.

'KURUM'UN ÇOK İŞİNE YARADI'

Yaşananlara değinen Zeyrek, "Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem açılışına davet edilmediğini bilinçli mi söyledi bilmiyorum ama bu açıklamasından sonra İmamoğlu'nun davetiyeyi yayınlayarak Kurum'u yalancı çıkarması ve sonrasında yaşananlar yine Kurum ismini ön plana çıkardı" diye yazdı; şöyle devam etti:

"Neticede, Kurum gibi renksiz bir profilin tanınırlığını sağlamak dünyanın en zor işlerinden biriyken, İliç'teki maden faciasının baş aktörlerinden biri olması ve davetiye polemiğinde İmamoğlu tarafından doğrudan muhatap alınması Kurum'un çok işine yaradı.

Halkla ilişkiciler hep der ya... 'Reklamın iyisi kötüsü olmaz.' Kurum'unki de o hesap... Her işte çuvallıyor ama namı yürüyor."

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