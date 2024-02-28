Fatih Portakal'dan Meral Akşener yorumu: 'Psikolojisi bozuk, dövebilir de...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir vatandaşla tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Fatih Portakal'dan o görüntüler için dikkat çeken bir yorum geldi.

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Fatih Portakal'dan Meral Akşener yorumu: 'Psikolojisi bozuk, dövebilir de...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?” sorusunu soran bir vatandaşla kameralar önünde tartıştı.

Vatandaşın sorusu üzerine Akşener "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." sözleriyle tepki gösterdi.

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FATİH PORTAKAL: 'PSİKOLOJİSİ BOZUK'

Gazeteci Fatih Portakal gündem olan görüntülerle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Psikolojisi bozuk, gerçekten bozuk. Başka ne diyeyim bilemiyorum, tamam başka kelimeler... Benim kelime dağarcığım kuvvetlidir ve farklı kelimeler de kullanabilirim ama şu ekrandan gördüğüm Meral Akşener'in psikolojisi bozuk. Bir an önce tedavi olması gerekiyor bence. 'Hadi be' diyor seçmene, bunu diyebilir misiniz siz? Bir de kadın yani, kadın kadına 'Hadi be' diyor. Meral Hanım, bence sahaya inmeyin, kürsülerden seslenin. Bundan sonra dövebilir de..."

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Meral Akşener Fatih Portakal 2024 Yerel Seçimleri
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