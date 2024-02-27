Akşener, vatandaşı tersledi: Vermeyin kardeşim bize oy

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 1 ay kaldı. Partiler ve liderleri sokaklarda seçim çalışmalarını tam hız sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Ankara'da seçim çalışması yürüttü.

Akşener, Ankara'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla 'hür ve müstakil' tartışması yaşadı.

Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in haberine göre; Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de. Mansur Beyi seçtik, neden düzeltmedi. Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bitti. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin şerrinden ailemi emanet ettim." dedi.

Vatandaşın, "Niye döndünüz?" sorusuna, "Sizin için mi parti kurduk biz?" diyen Akşener, Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" dedi.