Erdoğan, MHP'li belediye başkanı yanındayken yüzyılın gafını yaptı: Bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz

Erdoğan, “Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” dediği Manisa'da, belediye MHP'nin elinde. Ayrıca Erdoğan bu sözleri söylerken Manisa BB Başkanı Cengiz Ergün de sahnedeydi.

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Seçim çalışmalarını sürdüren AKP, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenledi.

Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iktidar ortağı MHP'de olduğunu unutarak büyük bir gaf yaptı.

Tayyip Erdoğan, “Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” dedi.

Manisa'da MHP Belediye Başkanı Cengiz Ergün görevde.

Bununla birlikte CHP'nin Manisa'da Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu olmak üzere sadece 4 belediyesi var.

AKP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Manisa'da aday çıkarmadı ve MHP'yi destekleme kararı aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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