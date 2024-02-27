İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: İşine baksana, enflasyonu düzeltsene ekonomiyi düzeltsene. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’de düzenlediği mitingde konuşuyor.

İmamoğlu, rakibi AKP'li Murat Kurum'la girdiği davet polemiğine devam etti. Kurum'u "acemi aday" olarak niteleyen İmamoğlu, "Bu acemi adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ SU KAYNATTI ACEMİ ADAY"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bunu anlatıyorum çünkü bu acemiliği resmetmek zorundayım ki sizde bunu görün anlayayım vatandaşımız da görsün anlasın bu gerçekten kötü bir sınav veriyor keşke projeleri konuşsa biz de projelerini dinlesek. Ben polemikten uzak duracağım demişti. Ben ona acemi aday diyorum. Bazen yüzümüzde acı tebessüm oluşturmuyor değil. Biraz su kaynattı acemi aday. Polemikleriyle gündeme geldi. 5 yıldır bana yakıştırmaya çalıştıkları laflarla polemik üzerinden sataşmaya gayret etti" dedi.

"6 MAYIS 2019'DA GÜLE OYNAYA MİLLİ İRADEYE DARBE YAPTILAR"

İmamoğlu 2019 seçimini hatırlattığı konuşmasında, seçimlerin iptal edilmesini "darbe" olarak nitelendirdi.

İBB Başkanı şunları söyledi:

"Sırf seçimi başkası kazandı diye yalan konuştular seçimi iptal ettirdiler milletin demokrasi ile olan bağını koparmak istediler.

Bize demokrasi nutukları atanan beyefendi ne dedi hatırlayın. 'Sen 13 bin oyla İstanbul seçimini kazanacağını mı zannettin' dediler. 'Çaldılar ifadesi hukuki değil ama siyasi bir ifadedir' dedi.

6 Mayıs 2019’da ne yaptılar biliyor musunuz güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Peki ne oldu biliyor musunuz? 15 Temmuz’da millet darbecilere karşı nasıl karşı durduysa 23 Haziran’da da 806 bin oy fark atarak demokrasiye sahip çıktılar."

İmamoğlu'ndan sert tepki: 6 Mayıs 2019’da güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Millet 23 Haziran’da 806 bin oy fark atarak demokrasiye sahip çıktı.



🗣️Sırf seçimi başkası kazandı diye yalan konuştular seçimi iptal ettirdiler milletin demokrasi ile olan bağını koparmak… pic.twitter.com/6w1EU8iJP5 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 27, 2024

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: İŞİNE BAKSANA EKONOMİYİ DÜZELTSENE

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, İstanbul'u rahat bırakmasını, ekonomiyi düzeltmesini söyledi:

"Bu milletin sorunlarını çözmek yerine Ekrem İmamoğlu aşağıya Ekrem İmamoğlu yukarıya... 2023 yılının mayıs ayında bu millet seni seçti ya işine baksana. Enflasyonu düzeltsene ekonomiyi düzeltsene...

Aklı fikri İstanbul’da. 2 - 3 hafta sonra sokak sokak, mahalle mahalle İstanbul’un ilçelerini gezerse şaşırmam. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur.

Bu millet bu millet sana şans verdi şans. Şansını iyi kullanmıyorsun hükümet, şansınızı iyi kullanmıyorsunuz sayın cumhurbaşkanı. Ekonomiyi düzeltin aradan 10 ay geçti. Millet zor durumda. Bırakın bu seçimi sandıkta kim kazanırsa işini o yapsın İstanbul’da."

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a:



"İşine baksana. Enflasyonu düzeltsene ekonomiyi düzeltsene... Aklı fikri İstanbul’da. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur."



🗣️Bu milletin sorunlarını çözmek yerine Ekrem İmamoğlu aşağıya Ekrem İmamoğlu yukarıya... 2023 yılının mayıs ayında bu… pic.twitter.com/q37iv1otFX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 27, 2024

KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK? İBB HANGİ DESTEKLERİ VERECEK?

Ekrem İmamoğlu, depremin beklendiği İstanbul’da yürüttükleri ve planladıkları kentsel dönüşüm sürecini anlattı. İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde İBB’nin yapacağı destekleri aktardı. Bu desteklerde emeklilere yapılacak olanlar dikkat çekiyor:

“Kentsel dönüşüm meselesi Güngören’de önemli bir mesele. İyi biliyorum az önce Yüksel başkanım sizinle burada tanıştı, hasbıhal oldunuz. Yüksel başkanımızın şu anda kurduğu en önemli masalardan bir tanesi kentsel dönüşüm masası ve bu masada çok özenli bir çalışmayı hem KİPTAŞ’la hem de KİPTAŞ’ın yanı sıra Büyükşehir belediyemizin diğer birimleri ile çalışıyor.

Sevgili hemşerilerim bakın dönüşüm noktasında özenli ve kararlıyız asla bu konuda oy avcılığı yapmadık, insanların duygularını istismar etmedik. Bu ciddi yaklaşımımızla büyük bir atılım yaptık. Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği bundan önce de sunduk bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz.

Bakın dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50.000 riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde 60’ını belediye olarak biz karşılayacağız. Kentsel dönüşüm de yine 50.000 riskli konut içinde dar gelirli emeklilerimize ait olan konutların inşaat maliyetini de %65’ini yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız.

25 semtte yerleri belirlenmiş 20.000 yeni konutun yapımına başlayacağız. Bakın biz size ‘650.000 konut yapacağız’ diyerek sizi aldatmıyoruz yapılacak şeyi söylüyoruz.

40 semtte 60.000 konutta eğer güçlendirmeyi tercih ederek yapılarını güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız olursa onların da güçlendirme süreçlerine destek olacağız. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza da sabit taksitle iki yıl vadeli faizsiz ödeme desteğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sunacağız.

Yine sadece ev sahiplerine değil bakın bunu biz başlattık sadece ev sahiplerine değil kiracılara da 7000 TL ek kira desteği vereceğiz. Kiracılara da biz kapıyı kapatamayız ki. Eğer bir yer yıkılacaksa bunu biz başlattık kiracıya da desteğini 7000 TL’ye çıkartarak hemen ev sahiplerine hem kiracılara destek vererek kentsel dönüşümü hızlandıracağız.

Ev sahibi ve kiracı tüm emeklilere kentsel dönüşüm sürecinde ise ev sahibi ve kiracı olan tüm emeklilere emeklere ayrı bir destek sunuyoruz onların alacağı desteği 9000 TL olarak kira desteği vereceğiz emeklilere 9000 TL."

İmamoğlu, İBB'nin kentsel dönüşüm planlarını anlattı: Emekliler için daha yüksek destekler



👉Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği bundan önce de sunduk bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz.



👉 Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50.000 riskli konutun inşaat… pic.twitter.com/loi4D2aM2l — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 27, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem