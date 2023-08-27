Gelecek Partisi yönetici Erdoğan'a tepki gösterdi: "Evime saldıranı affetmeye ne ne hakkınız var, ellerim ahirette iki yakalarında olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Elips TV’de Ömer Şahin’in sunduğu Portreler programının konuğu oldu.

“MUHAFAZAKÂRLIĞIN YÜZYILLARCA TIRNAKLARLA ÜRETTİĞİ DEĞERLER, BİR KİŞİ MAKAMINDA KALSIN DİYE TÜKETİLDİ GİTTİ”

AKP İnsan Haklarından sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı olan Üstün, AKP’den ayrılışına ilişkin, “Yeni bir yöntem denememiz gerektiğine inandık. Siyaset madem bir çözüm aracı, sürekli aynı hataları yaparak bir yere varamıyorsak, o zaman değişik bir yöntem izleyelim, daha kuşatıcı olalım, yeni ilkeler belirleyelim, demokrasi ilkelerini belirleyen, insan haklarını önceleyen, hukuku ve adaleti önceleyen bir söylem geliştirelim dedik. Nitekim bunu geliştirmiştik de ama maalesef hikâyenin sonu kötü bitti. Ürettiğimiz bütün bu değerler, muhafazakârlığın yüzyıllarca tırnaklarla ürettiği değerler, bir kişi makamında kalsın diye tüketildi gitti” dedi.

“YOLSUZLUK, YASAKLAR VE YOKSULLUKLARIN OLMAMASI GEREKTİĞİ SAVUNUYORUZ”

AKP ve Gelecek Partisi’nin aynı ilkeleri savunduğunu söyleyen Üstün, “3Y’yi içeren; yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukların olmaması gerektiği savunuyoruz. Bu saydıklarımıza baktığımızda hiçbirinin hem hükümet nezdinde bir değerinin olmadığını hem de AK Parti’nin artık böyle bir arayış içerisinde olmadığını görüyoruz. AK Parti artık eski AK Parti değil” diye konuştu.

İNFAZ YASASI TEPKİSİ

Üstün, AKP ve MHP’nin çıkardığı infaz düzenlemelerine de tepki gösterdi. Üstün, şahıslara karşı işlenen suçlara düzenli aflar getirildiğini belirterek, “Erdoğan yıllardır, bizler yalnızca devlet aleyhine olan suçları affedebiliriz diyordu. Şahısların birbirlerine karşı olan suçlarını biz affedemeyiz diyordu. Bu doğru bir yaklaşım. Hatta uzun yıllar bunu sürdürdük ancak son 7-8 yılda tamamen bundan vazgeçildi ve devlet aleyhine işlenen suçlara bir af gelmediği gibi şahısların birbirlerine veya şahısların topluma karşı işledikleri suçlara karşı af gelmeye başladı” dedi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ: “NE HAKKINIZ VAR BANA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇU AFFETMEYE ELLERİM AHİRETTE İKİ YAKALARINDA OLACAK”

Üç kademeli af getirildiğini ifade deden Gelecek Partili Üstün, “Beş yıla kadar bir cezanız varsa hiç yatmıyorsunuz, beş yılla on yıla kadar bir suç işlenmiş ise bir ay kapalı cezaevinde kalıyorsunuz daha sonra açık cezaevine geçiyorsunuz. On yıldan fazla ceza alınmışsa üç ay kapalı cezaevinde kalıyorsunuz ve oradan direkt açığa oradan da dışarıya çıkıyorsunuz. Bu suçların bir mağduru da benim. Benim evime karşı yapılan saldırıda, faile beş yıl ceza verdiler. Sayın Erdoğan bakın ellerime, ne hakkınız var bana karşı işlenmiş bir suçu affetmeye. Bu ellerim ahirette iki yakalarında olacak. Hakkımı o yasayı çıkaranlardan söke söke Allah’ın huzurunda alacağım” ifadelerini kullandı.