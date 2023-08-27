HDP'de yeni eş genel başkanlar belli oldu

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 4’üncü Olağanüstü Kongresi Ankara’da, Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP'de MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol MYK üyesi Cahit Kırkazak partinin eş genel başkanları olarak göreve geldi.

“BAŞLATTIĞIMIZ MUHASEBE SÜRECİNİN DURAKLARINDAN BİRİDİR”

Mithat Sancar, "Bu kongre, sürecin finali değil; başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek" dedi.

HDP'nin eski vekili Murat Çepni, Adnan Yücel'in "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" şiiriyle açılışı yaptı. Kongre, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve ifade vermeye giderken dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Geverli Barış Anneleri Perişan Akçelik ile Adalet Safalı’ya adandı. Daha sonra, mevcut eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan konuşma yaptı.

BULDAN: BİZE KARŞI ÇÖKERTME PLANI UYGULAYANLAR GÖRDÜ Kİ DİZ ÇÖKMEDİK

Açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP, toprağın içine düşen cemre gibi sevgi fidanıdır. Bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki; bu mücadeleyi bitiremeyecekler!” diye konuştu. “Bu çatı altında mücadele yürütmekten HDP’nin bir ferdi olmaktan her zaman büyük bir onur duydum, bu dava ‘son nefesini verenlerin dahi borçlu gidiyorum’ diyenlerin bir partisidir!” diyen Buldan, “Fırtınalara karşı hem direndik hem de mücadele ettik. Umudu çoğalttık, asla vazgeçmedik, geri adım atmadık, bir an bile tereddüt etmedik. Bize karşı çökertme planı uygulayanlar gördü ki diz çökmedik, ama onların çökertme planları çöktü” ifadelerini kullandı.

“DİMDİK AYAKTA DURAN HDP AĞACINI KORUMAK HEPİMİZİN BORCUDUR”

Ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu kongre, sürecin finali değil; başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek” dedi.

“HDP’ye yönelik eleştirilerin, bu süreçle ilgili çeşitli değerlendirmelerin önemi var. Ama bu fikriyata yönelik çeşitli çevrelerin sahneye sokmaya çalıştığı planlar da gerçektir. Bunlara karşı uyanık olmak ve dimdik ayakta duran HDP ağacını korumak hepimizin borcudur” diyen Sancar, “Bu ülkeyi kanlı döngüden, karanlık girdaptan çıkaracak kararlılıktaki irade buradadır. Bu mücadelenin her düzeyde bir neferi olarak bundan sonra da elimden gelen her türlü çabayı halkımızla birlikte göstermeye devam edeceğim” sözlerini kaydetti.

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi de şöyle:

PM Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

PM Yedek Üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.

Disiplin Kurul Yedek Üyeleri: Cemal Camekan, Şevket Acar.

Uzlaşma Kurulu Asıl Üyeleri: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu.

Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Çağlar, Ozan Eye.