AKP'de İstanbul için yeni bir isim konuşulmaya başladı

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adı geçen siyasetçilerin arasına eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş da eklendi.

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AKP'de İstanbul için yeni bir isim konuşulmaya başladı

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

İstanbul'da bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, adı en çok geçen bakanlardı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre son günlerde bu bakanlara bir başka siyasetçi daha eklendi. O isimse eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş. 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması gerektiğini söyleyen bir partiliye göre İstanbul için kurallı, kontrollü iş yapacak çalışkan bir isme ihtiyaç var.

Eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında gösteriliyor.

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