Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI, 18 ŞUBAT'TA DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA