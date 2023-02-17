Erdoğan'ın seçim için hangi tarihi istediği ortaya çıktı: 'Bazı partililer karşı çıkıyor ama...'

Deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'de seçim tarihi tartışmaları gündemde. Ülkenin modern tarihinin en ölümcül felaketinden önce, kamuoyu yoklamaları çok sıkı bir seçim yarışı olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrası seçimle ilgili "tarih erteleme" tartışmaları gündeme geldi.

Muhalefet, anayasaya göre seçimin ertelenemeyeceğini söylerken AKP'den bazı yetkililer, seçimi konuşmak için doğru zaman olmadığını ifade etmişti. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise seçim kararı alınacağını, ardından 1 yıl ertelemenin gündeme geleceğini iddia etmişti.

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ TARİH

Hürriyet yazarı Hande Fırat, 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenme ihtimali tartışılırken, kulis bilgilerini aktardığı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim için istediği tarihi aktardı.

Fırat, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu söyleyebilirim" dedi.