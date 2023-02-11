Fuat Oktay: 'Bağışların şeffaflık için AFAD'a yapılması önemli'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 5. gününde kameraların karşısına geçti.

Depremlerden etkilenen yurttaşlar için yapılan bağışlarla ilgili konuşan Oktay, "Bağışlar konusu gündemde. AFAD koordinasyonunda yürütülmesi son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Cumhur İttifakı'na yakın bazı isimler, ilk günden beri deprem alanında yardım olan Ahbap Derneği'ni hedef göstermiş, yardımların sadece AFAD ya da Kızılay'a yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bağışların Sayıştay tarafından denetlenmesi açısından AFAD'a yapılması gerektiğini öne süren Oktay, "Şeffaf olması, Sayıştay denetiminde olması önemli. Art niyetlilerin olabileceği bunun da önünün kesilmesi açısından önemli" diye konuştu.