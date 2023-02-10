TKP'nin kriz masasından yemek alan ülkücünün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Hatay Antakya'da TKP'nin kurduğu kriz masasına giderek yemek alan Finike Ülkü Ocakları mensubunun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

TKP'nin kriz masasından yemek alan ülkücünün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremde binlere kişi yaşamını yitirdi, on binlerce yurttaş hala enkaz altında.

Depremden etkilenen yüz binlerce yurttaşın konaklama, barınma, gıda, sağlık gibi problemleri giderilemedi. 

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Türkiye’nin dört bir yanında semt evleri ve işçi evlerinden yurttaşlarla topladıkları yardımlarla, kurdukları kriz masalarıyla dayanışmayı büyütüyor.

Sosyal medyada ise TKP masasına gelip yemek alan Finike Ülkü Ocakları mensubunun fotoğrafı gündem oldu. 

İşte o fotoğraf:

TKP'nin kriz masasından yemek alan ülkücünün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

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