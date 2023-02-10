CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Dönüşte SPK başkanının istifasını isteyeceğim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

''SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım'' diye yazan Kılıçdaroğlu, ''Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim'' diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ''Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim'' ifadelerini kullandı.