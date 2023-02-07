Kılıçdaroğlu 'reziller' diyerek duyurdu: Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ''Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim'' ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu 'reziller' diyerek duyurdu: Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında Sermaye Piyasa Kurulu (SPK)'na seslendi. 

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeKılıçdaroğlu, deprem bölgesindeSiyaset

''Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim'' diyen Kılıçdaroğlu, ''En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller'' diye yazdı. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kılıçdaroğlu 'reziller' diyerek duyurdu: Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nde günlük kaybın yüzde 7’yi aşması üzerine bugün saat 13:04:18 itibarıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki (VİOP) işlemleri ikinci kez durdurdu. 30 dakikalık devre kesici uygulamasının ardından tüm işlemler 13:34:18 itibarıyla yeniden başlamıştı.

Etiketler
Sermaye Piyasası Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu
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