Kılıçdaroğlu 'reziller' diyerek duyurdu: Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında Sermaye Piyasa Kurulu (SPK)'na seslendi.

''Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim'' diyen Kılıçdaroğlu, ''En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller'' diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nde günlük kaybın yüzde 7’yi aşması üzerine bugün saat 13:04:18 itibarıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki (VİOP) işlemleri ikinci kez durdurdu. 30 dakikalık devre kesici uygulamasının ardından tüm işlemler 13:34:18 itibarıyla yeniden başlamıştı.