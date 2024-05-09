Fatih Portakal'ın canlı yayında muhalefet eleştirisine Ümit Özdağ'dan yanıt: "Adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım"

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki ana haber bülteninde CHP'nin yapacağı mitinglere dikkat çekerek diğer muhalefet partilerine seslendi.

"HER ŞEYİ CHP'NİN ÜZERİNE YÜKLEMEYİN"

Diğer muhafelet partilerini eleştiren Portakal, "18 Mayıs'ta Saraçhane'de CHP'nin öğretmenlerle ilgili bir mitingi var, 26 Mayıs'ta da Ankara'da yine CHP'nin bu sefer emeklilerle ilgili büyük mitingi var. Bu durumda diyorum ki, 'İyi ki ana muhalefette CHP var'. Diğerleri nerede? Zafer Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti neredesiniz arkadaş siz? Seçimden seçime ortaya çıkıyorsunuz. Ülkenin çok sorunu var. Her şeyi CHP'nin üstüne yüklemeyin." şeklinde konuştu.

"BÖYLE KONUŞMAK ÇOK KOLAY"

Portakal'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, yanıt ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Portakal'ın videosunun olduğu bir gönderiyi paylaşan Özdağ, "Fatih Portakal bey adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım, belki görür ve duyarsınız nerede olduğumuzu ve neler yaptığımızı. Ancak yollayacağım gözlük ve kulaklığın vicdan olmadan çok işe yaramayacağını biliyorum. Vicdanlı bir basın mensubu olmak için sizin biraz çaba sarfetmeniz gerekiyor. X’den bile beni ve Zafer Partisi'ni takip etmeden böyle konuşmak çok kolay. Davet edin beni programınıza anlatayım" ifadelerini kullandı.