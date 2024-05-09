AKP'li Varank ile CHP'li Ağbaba arasında 'şatafat' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

Bu teklif, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele amacıyla sunuldu. Teklifin kanunlaşması durumunda, fahiş fiyatlar için verilecek cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Bu arada, komisyondaki görüşmelerde yaşanan 'şatafat' tartışması da dikkat çekici. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele yerine israfın önlenmesi gerektiğini savundu. Ağbaba, 'Şatafattan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür' dedi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise Tekirdağ Belediyesi’nin 1100 odalı olduğunu belirterek yanıt verdi. Ağbaba ise Sancaktepe’deki VIP salonlarına dikkat çekerek, 'İhtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz' ifadesini kullandı.

KURUYEMİŞ İKRAMI

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişi işaret ederek, "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında, kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte, fahiş fiyat vergi artışında" diye konuştu.

Komisyon Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Arslan’ın bu sözleri üzerine, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" dedi.

"FATİH SULTAN MEHMET KISKANIR"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, enflasyonu yaratan sebeplerin düzeltilmediği sürece fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek, "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor, köprüleri yollar... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi görse Fatih Sultan Mehmet, ‘niye bunu düşünemedim’ diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "İhtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.