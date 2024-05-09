TBMM'de muhalefetin önerileri reddedildi: Uygur Türkleri ve Poliklinik Hizmetleri gündeme geldi

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri görüşüldü. Ancak yapılan oylamalarda muhalefetin grup önerileri kabul edilmedi.

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TBMM'de muhalefetin önerileri reddedildi: Uygur Türkleri ve Poliklinik Hizmetleri gündeme geldi

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet, İYİ Parti, DEM ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerilerde Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türkiye'de kadın yoksulluğu ve 7/24 poliklinik hizmeti gibi konular yer aldı.

UYGUR TÜRKLERİ TARTIŞMASI

Saadet Partisi ve İYİ Parti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlallerini ve Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını gündeme getirdi.

MHP ve AKP temsilcileri ise Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini ve Çin ile yürüttüğü temasları dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM'den bir heyetin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gönderilmesini talep etti.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Çin'den onay gelmesi halinde tüm siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağı bir heyetin bölgeye gidebileceğini söyledi.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 7/24 poliklinik çalışma prensibinin yeniden ele alınmasını ve muayene sürelerinin uzatılmasını istedi. Ayrıca milletvekilleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hasta yükünü artırdığını ve polikliniklerde yoğunluğa neden olduğunu savundu.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ise bu iddiaları reddederek, branş nöbeti uygulamasının yıllardır yapıldığını ve muayene sürelerinin kısalmasına yönelik bir çalışma olmadığını belirtti.

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