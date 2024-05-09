Sinan Ateş'in arkadaşı Serkan Akın: Sinan öldürüleceğini biliyordu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetindeki tetikçinin kaçırıldığı iddia edilen “çakarlı” aracın görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede azmettirici olarak gösterilen eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı aracın “çakarlı” olduğu görülüyor.

"Sinan Ateş öldürüleceğini biliyordu"

Sinan Ateş'in arkadaşı Serkan Akın ise Sinan Ateş'in suikaste uğramadan önce öldürüleceği haberini aldığını iddia etti.

"MHP'li Ataman 'öyle bir şey olmaz' dedi"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a Sinan Ateş'in öldürüleceği haberini verdiğini belirten Serkan Akın, Büyükataman'ın kendisine "Öyle şey olmaz, abartıyorsunuz, ben ilgileneceğim. Siz bir şey demeyin" dediğini aktardı.

Akın devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Mahkeme arzu ederse bu söylediklerimi teyit edebilir. Sinan'ı o gün arayanlar, kendileri söylemezse Sinan'ın görüşme geçmişinden kim olduklarını bulmak mümkün."