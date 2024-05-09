AKP’den CHP'ye geçen belediye, TÜGVA ve Ensar Vakfı protokollerini iptal etti

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da, AKP’den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı ile daha önce yapılmış protokoller iptal edilirken Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

AKP’den CHP'ye geçen belediye, TÜGVA ve Ensar Vakfı protokollerini iptal etti

Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi. Ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

TÜGVA VE ENSAR VAKFI İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ İLE YAPILAN PROTOKOL DE İPTAL EDİLDİ

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, Belediye Başkanı tarafından TÜGVA, Ensar Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 30 Aralık 2020'de 4 yıl süreyle protokol akdedilmişti.

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin feshedilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi. Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi.

AKP’den CHP'ye geçen belediye, TÜGVA ve Ensar Vakfı protokollerini iptal etti - Resim : 1

5 YENİ MÜDÜRLÜK KURULUYOR

Toplantıda ayrıca 5 yeni müdürlük kurulmasına da karar verildi. İlçede sosyal yaşamı kolaylaştırmak ve şehri geleceğe hazırlamak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün yakın zamanda Çekmeköylülere hizmet vereceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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