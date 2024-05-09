DEM Parti binasına silahla saldıran, belediye başkanı Mehmet Begit'in kardeşi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, DEM Parti'den aday olarak seçilen ancak seçimden sonra partiden istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Begit'in kardeşi Halil Begit, ilçe binasına silahlı saldırı düzenlemişti.

Saldırı, 8 Mayıs'ta Meydan Mahallesi'ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi'nde bulunan ilçe binasında saat 03.30 civarında gerçekleşmişti ve binaya 14 mermi isabet etmişti.

Soruşturma sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren Halil Begit gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Halil Begit, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık, Begit'in tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik tarafından tutuklama kararı verilen Begit, Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Aynı zamanda, Halil Begit'in DEM Parti ilçe yöneticilerini tehdit ettiği de ortaya çıktı. Begit'in ilçe yöneticilerini WhatsApp üzerinden tehdit ettiği bilgisi üzerine, ilgili yöneticiler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem