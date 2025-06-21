Fatih Erbakan Çok Net Konuştu! Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Katılacak mı? Peki CHP ile İhtimal Var mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 21 Haziran 2025’te Ordu İl Başkanlığı binasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin gelecekteki siyasi duruşuna dair net mesajlar vererek, “Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. ‘Denenmiş bir kez daha denenmez’ diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim” dedi.

KAPIYI ONLARA ARALIK BIRAKTI?

Erbakan, iktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birliktelik ihtimalini ise tamamen kapatmıyor. “Şu ana kadar herhangi bir görüşme veya çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir” diyerek kapıyı aralık bıraktı.

Kaynak: DHA