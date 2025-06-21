'4 Parti Birleşecek' İddiası! Başkanlık Koltuğu İçin Kritik İsim

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Nefes gazetesinde yer alan habere göre, D-8’in 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılması ‘4 parti birleşecek’ iddiasını gündeme taşıdı.

4 PARTİ BİRLEŞECEK Mİ?

Kulislerde 4 partinin birleşeceği yeni oluşumun başına Abdullah Gül’ün geçeceği öne sürüldü.

ÇARPICI 'GÜL' İDDİASI

Uzun bir süre siyaset gündemindeki sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismi yeniden siyaset kulislerinde gezmeye başladı. Gül’ün D-8’in 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen programa katılması dikkat çekti. Programa Gül’ün yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

ISINMA TURLARI MI?

Söz konusu iddia, gazetede şu ifadelerle gündeme taşındı: Meclis kulislerinde konuşulanlara göre DEVA, Gelecek, Saadet, YRP ve belki DP birleşecek. Bu birleşme ile doğacak partinin başına da Abdullah Gül geçecek. Acaba D-8 toplantısı Gül’ün siyasete dönmek için ısınma turları mı?

Kaynak: Nefes gazetesi