Abdullah Gül’den Cumhurbaşkanı ve Bahçeli İçin Dikkat Çeken Yorum

Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘Örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından yeni bir döneme girilirken, siyasette sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.

DEM Parti’nin İmralı heyetinin PKK lideri Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından siyasilerle temaslar sürerken, heyet bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne’de görüşecek.

'OLAĞANÜSTÜ BİR ADIM'

Öte yandan, Türkiye’nin gündeminde yer alan gelişmeler, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e soruldu. Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre Gül, Bahçeli’nin ‘tarihi’ çağrısını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendirdi. Gül, Bahçeli’nin açıklamaları için “Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda meselenin mutlaka Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum. Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum” dedi.

'ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMI TEMKİNLİ AMA DOĞRU'

Gül, Erdoğan’ın açıklamalarını ise ‘temkinli ama doğru’ bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Gül, Erdoğan’ın sürece desteğini ‘samimi’ olarak değerlendirdi.

Gül açıklamalarında ayrıca zıt görüşlerin diyalog ve anlayış geliştirmesinin de gerekli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Karar