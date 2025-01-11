Mutfak Tüpüne 10 Günde 2; Bir Yılda 21 Zam

DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, yaptığı açıklamada ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının birçok kalemde kendini gösterdiği ve vatandaşın bu durumun etkilerini yakında hissettiğin dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle bir bağı olmadığını dile getiren Milletvekili Karal, başta emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli vatandaşların maaşlarına ‘komik’ denecek oranlarda zamlar yapıldığını, bu nedenle alım gücünün her geçen gün azaldığını belirtti.

MUTFAK TÜPÜNE 1 YILDA 21 ZAM

Vatandaşın üst üste gelen zamlara karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çakan Karal, son olarak yılbaşında zam gelen mutfak tüpüne 8 günün ardından bir kez daha zam yapıldığını ve 12 kilogramlık mutfak tüpünün 965 liraya yükseldiğini belirtti.

Karal, bu zamla birlikte son 1 yıl içerisinde mutfak tüpüne 21 kez zam yapılmış olduğunu hatırlatarak, “Ne yazık ki asgari ücrete yüzde 30, memura yüzde 11, emekliye yüzde 15 zam veren hükümet en temel ihtiyaçlara en az yüzde 50 zam yapmakta hiçbir sakınca görmüyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Karal, hükümetin bir yandan enflasyonla mücadele ederek düşürdüğünü öne sürerken öte yandan da vatandaşın en temel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek bir maliyet tablosuyla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

“HÜKÜMET VATANDAŞIN OCAĞINI SÖNÜRDÜ”

Mutfak tüpü gibi temel ihtiyaç maddelerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının zaten yüksek olan fiyatları daha da artırdığına dikkat çeken Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümet uyguladığı ekonomik politikalarıyla vatandaşın ocağını söndürdü. Hayat pahalılığı yüzünden vatandaş çarşıda pazarda satılanı alamaz, aldığını pişirip yiyemez oldu, vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Bu tabloyu tersine döndürecek, vatandaşın mutfağını, sofrasını kurtaracak adımlar atılmalı. Enflasyonu kâğıt üzerinde düşürmekle övünmek yerine mutfakta hissedilecek çözümler bulunmalı.”