Tartışmalı Yasaya CHP'den Bir Tepki Daha: 'Bir An Önce Geri Çekilmeli'

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AKP’nin Meclis’e getirdiği “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Zeytincilik Kanunu’ndan Mera Kanunu’na, Orman Kanunu’ndan ÇED süreçlerine kadar pek çok alandaki düzenlemeleri öngörürken, kamuoyundan büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin Kütahya İl Başkanlığı’nda söz konusu teklife sert eleştirilerde bulundu.

Şahbaz, “Bu teklif; Zeytincilik Kanunu’ndan Mera Kanunu’na, Orman Kanunu’ndan ÇED süreçlerine kadar birçok alandaki düzenlemeleri tek bir torbaya sıkıştırarak, halkın yaşam hakkını ve doğanın korunmasını sermaye lehine ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Söz konusu olan, halkımızın yaşam hakkını yok sayarak ülkemizin kaynaklarını kontrolsüz bir şekilde maden ve enerji şirketlerine teslim etmek, sömürüye açmaktır” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin uyarılarına rağmen söz konusu teklifin dayatıldığını söyleyen Şahbaz, “Suyumuz kuruyacak, ormanlarımız, meralarımız yok edilecek, tarlalarımız bir gece acil kamulaştırma denilerek elimizden alınacak, maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekilecektir. Su kaynaklarımız madenler tarafından kullanılacak, suyumuz toprağımız ağır metaller, kimyasal atıklarla kirlenecek, cennet vatan toprağımız suyu zehirli, toprağı zehirli, üzerinde ot bitmeyen çöle dönüşecektir” dedi.

Şahbaz, “Bu yasa, Türkiye’nin taraf olduğu çevre sözleşmelerine ve iklim kriziyle mücadele hedeflerine de açıkça aykırıdır” diyerek yasanın bir an önce geri çekilmesi çağrısında bulundu.