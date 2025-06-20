Bakan Güler'den Flaş 'Silah Bırakma' Çıkışı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmış ve terör örgütü beklenen kararı sonunda açıklamıştı.

Terör örgütü PKK’nın ne zaman silah bırakacağına ilişkin akıllarda soru işaretleri olurken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güler, “Alınan fesih kararı, vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA