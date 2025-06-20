Bakan Güler'den Flaş 'Silah Bırakma' Çıkışı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Güler, "Alınan fesih kararı, vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır” dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Güler'den Flaş 'Silah Bırakma' Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmış ve terör örgütü beklenen kararı sonunda açıklamıştı.

Terör örgütü PKK’nın ne zaman silah bırakacağına ilişkin akıllarda soru işaretleri olurken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güler, “Alınan fesih kararı, vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talimat! Meclis Komisyonu İçin Yeşil IşıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talimat! Meclis Komisyonu İçin Yeşil IşıkSiyaset
MSB'den Flaş Açıklama: 'Teslim Olan Terörist Sayısında Artış Var'MSB'den Flaş Açıklama: 'Teslim Olan Terörist Sayısında Artış Var'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
PKK Yaşar Güler
Son Güncelleme:
Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu
Özgür Özel'den Davaya Günler Kala Parti İçi ve Dışına Kritik Mesajlar: Ne Kayyımı Tanırım Ne de... Özgür Özel'den Davaya Günler Kala Parti İçi ve Dışına Kritik Mesajlar: Ne Kayyımı Tanırım Ne de...
Kullandığı Termos Ölüm Getirdi Kullandığı Termos Ölüm Getirdi
Zeytinliklere 'Maden' Kıyımı! Tüm İtirazlara Rağmen Teklif Komisyondan Geçti Zeytinliklere 'Maden' Kıyımı! Tüm Teklif Komisyondan Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın