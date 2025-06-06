Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talimat! Meclis Komisyonu İçin Yeşil Işık

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Meclis’te kurulması önerilen komisyona ilişkin önemli detaylar paylaştı. Selvi, MİT ve TSK’nın Türkiye, Irak ve Suriye’de süreci koordine ettiğini belirtirken, siyaseten de bu adımı güçlendirecek mekanizmaların devreye alınması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, Meclis’te kurulması önerilen komisyonun kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

Selvi’nin yazısına göre, iktidar ve muhalefet komisyonun kurulması konusunda uzlaşmış durumda. Ancak, zamanlama konusunda farklı görüşler bulunuyor. Muhalefet, komisyonun hemen kurulmasını talep ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu yönde bir çağrı yapmıştı. AKP içinde ise iki farklı eğilim dikkat çekiyor: Bir grup, PKK’nın silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra komisyon kurulmasını savunurken, diğer grup sürecin devam ettiği sırada komisyonun kurulmasının kolaylaştırıcı bir etki yaratacağını düşünüyor.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP'nin son MYK toplantısında, “Bayram’dan sonra Meclis’te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım” dediği belirtildi. Genel eğilim, komisyonun sürece olumlu katkı sağlayacağı ve siyasi tabanını güçlendireceği yönünde. Selvi, millet iradesinin temsil edildiği Meclis’in, Türkiye’nin bekasıyla ilgili bu kritik konuda tüm partilerin katkısıyla hareket etmesi gerektiğini savundu.

Edinilen bilgilere göre, Meclis tatile girmeden önce komisyonun kurulması planlanıyor. Böylece, PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, Meclis zemininde de hak ettiği şekilde değerlendirilecek. Selvi, bu adımın sürecin şeffaflığını ve meşruiyetini artıracağına olan inancını da yazısında dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet