Özgür Özel'den Davaya Günler Kala Parti İçi ve Dışına Kritik Mesajlar: Ne Kayyımı Tanırım Ne de...

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CHP lideri Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin 30 Haziran'daki dava süreci ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, parti içinde yaşanan tartışmalara ve kamuoyunda dile getirilen iddialara sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz'e konuşan Özel, "Güya partili kimliğiyle televizyonlarda partiyi tartıştıranlar var. Bunlar bir tuzağa düşüyor" dedi ve bu konunun sonuç değil, süreç odaklı bir mesele olduğunu vurguladı. "Partiyi sürekli tartıştırmaya çalışıyorlar. Bizim 11 belediye başkanımız içeride, canımızla uğraşıyoruz. Bu sırada böyle fuzuli konuların tartışılması beni gerçekten üzüyor" şeklinde konuştu.

Özel, 30 Haziran'daki dava sürecine ilişkin endişesi olmadığını belirterek, kamuoyunda konuşulan çeşitli ihtimalleri ciddiye almadığını ifade etti. "Zaten 19 Mart'ta da darbe yaptılar. Arkadaşlarımız içeride. Başa gelen sonuçlar, sizin o yükü kaldırıp kaldıramayacağınızla ilgilidir" dedi.

NET MESAJ!

Parti içinden veya dışından bu tür girişimlerde bulunmak isteyenlere ise uyarıda bulundu:

"Sakın denemeyin. Sonrasında ne kayyımı tanırım ne butlan kararını. CHP'nin hiyerarşisini de direncini de kimseye kırdırtmam."

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Anket sonuçlarına da değinen Özel, "AKP'den en az 7 puan öndeyiz. Partililerimiz ve muhalefete umut bağlayanlar moralini bozmasın. Parti dimdik ayakta, Genel Başkan dimdik ayakta. Korkacak bir şey yok, mücadelenin en büyüğünü ona karşı da veririz" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

İran-İsrail arasındaki çatışmaların Türkiye’ye sıçrama ihtimali üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "safları sıklaştırma" çağrısını yanıtlayan Özel şunları ifade etti:

"Utanmasalar muhaliflerden sabun yapacaklar, gaz odasına atacaklar ama sıkışınca kapıyı açıp ‘aynı gemideyiz’ diyorlar. Evet aynı gemideyiz ama biz geminin dibinde kör karanlık bir zindandayız. Onlar ise geminin kaptan köşkünde keyif çatıyorlar. Dalgalar yükselince kapıyı açıp birlik çağrısı yapıyorlar. Gerçekten aynı gemideysek öyle davransınlar. Muhaliflere baskı yaparak, demokrasiyi askıya alarak, seçim kaybetmeyi hazmedemeyip saldırganlaşarak iç cephe tahkim edilmez."

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çabalarına gönderme yaparak, "31 Mart seçiminde muhalefet nasıl kazandı ona baksın" ifadelerini kullandı. "Farklılıkları ayrılık değil, zenginlik olarak gören, seçmenle göz hizasında konuşan, kimseye patronluk taslamayan bir anlayışla Türkiye İttifakı kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, "İç cepheyi tahkim etmenin uzmanı biziz. Yardımcı olmamızı istiyorsa önce bize düşman hukuku uygulamayı bıraksın ve meşru bir siyasi muhatap olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet