AKP Kulisinden Çarpıcı ‘Kabine’ Çıkışı! ‘Bakanlar Artık Siyasi Kişilikler Değil, Memur’

Kabine tartışmalarının sık sık gündeme gelmesiyle alakalı kıdemli bir AKP'li isimden dikkat çeken bir yorum geldi. Bu sistemde kabine değişikliğinin hiçbir önemi olmadığını belirten partili, "Bu sistemde kabine değişirse ne olur, değişmese ne olur? Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor" dedi.

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AKP Kulisinden Çarpıcı ‘Kabine’ Çıkışı! ‘Bakanlar Artık Siyasi Kişilikler Değil, Memur’
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yine kabinede değişiklik yapabileceği uzun süre siyaset gündemini meşgul ederken, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra neredeyse her bahar döneminde olası bir kabine değişikliğinin gündeme geliyor olması tartışma konusu oldu.

Nefes gazetesinin haberine göre; bu konuyla ilgili açıklamada bulunan kıdemli bir AKP'li isim, "Siz gazeteciler ‘değişiklik’ lafını pek seviyorsunuz. Bu sistemde kabine değişirse ne olur, değişmese ne olur? Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor" dedi.

AKP Kulisinden Çarpıcı ‘Kabine’ Çıkışı! ‘Bakanlar Artık Siyasi Kişilikler Değil, Memur’ - Resim : 1

'KENDİSİNİ TARTIŞMALARDAN UZAK TUTUYOR'

AKP'li isim, sözlerine açıklık getirerek, bunun aslında bir iletişim stratejisi olduğunu söyledi. Yani kabine tartışmalarının gündeme getirilmesiyle dikkatlerin yalnızca oraya döndüğü anlatan AKP'li isim, "Değişiklik beklentisi yaratarak kendisini tartışmaların uzağında tutuyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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