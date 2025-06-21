Özgür Özel Duyurdu: '81 İlde Seçim Çalışmalarına Başlıyoruz'

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, talihsiz bir kaza sonucu vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye gireceği okula götürmek için memleketi Manisa'ya gitti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavı olduğu için miting yapmadıklarını söyleyen Özel, yarın akşam Tekirdağ'da miting yapacaklarını açıkladı. "Bu miting değil, eylem olduğu için sonuç alana kadar devam edeceğiz." diyen Özel, mitingleri çoğaltmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki evinin çevresinde yapılan arama çalışmalarına tepki gösteren Özel, "Hasan Amca'yı üzülme diye aradım. Ne üzüleceğim, ben burayı belediyeye terk edeli kaç yıl oldu, arasınlar dursunlar dedi... İyice akıllarını oynattılar! Vicdanları o kuyuya düşmüş, moralleri o kuyunun dibinde." diye konuştu.

'ŞİRKET ORADA DURUYOR'

Selim İmamoğlu'nun yurt dışına para aktardığına yönelik iddialara da tepki gösteren Özel, Selim İmamoğlu'nun yurt dışında şirket kurmak istediğini, babası Ekrem İmamoğlu'nun buna aylarca karşı çıktığını ancak Selim İmamoğlu'nun annesi ve dedesini ikna ederek bu işe başladığını söyledi.

"Selim'in aktardı dedikleri para MASAK raporunda 3,5 kat abartı yazılmış. Pehlivan, bunun 3'te biri, 4'te biri kadar diyor. Dilek Hanım'ın bozdurduğu bir şeylerin parası diyor ve dedesini ikna etmiş diyor... Büyük bir para değil. Dedesinden bir ev parası, annesinden onun yarısı gibi bir şey almış." ifadelerini kullanan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun, 'Şirket orada duruyor, ilk kez belki bu sene para getirecek' dediğini ve isteyene de belgelerin gösterileceğini açıkladı.

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özel, parti programını hazırlamaya başladıklarını söyledi. 81 ilde çalışmalara başlayacaklarını duyuran Özel, "Bütün vekillerimizle, PM üyelerimizle, örgütlerden kişilerle 81 ilde kuvvetli ekiplerle adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Nerede hangi sorun varsa yerinde Ekrem Başkan nasıl çözecek onu anlatacağız." dedi.

"Tarihin en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli seçim kampanyasını yapacağız." ifadelerini kullanan Özel, "900 günün sonunda seçim olacaksa 900 günlük bir kampanya yapacağız. Yorulmadan ve çoğalarak! Arkadaşlarımızın masumiyetine kefiliz. Arkadaşlarımızın uzun süremeyecek bir sürede tutuksuz yargılanacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi