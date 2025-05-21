'Etkin Pişmanlık' İfadesi Vermişti... İmamoğlu'nun Danışmanı Ertan Yıldız Hakkında Flaş Karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, “suç örgütü yöneticisi olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yıldız, daha önce verdiği etkin pişmanlık dilekçesinin savcılık tarafından reddedilmesinin ardından ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi.

EV HAPSI KARARI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldız’ın ikinci etkin pişmanlık beyanı değerlendirildi ve savcılık tarafından yeterli bulundu. Bunun üzerine savcılık, Yıldız’ın tahliyesini talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini inceleyerek Ertan Yıldız’ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yıldız, daha önce Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.