Alanya'da Apar Topar Orman İlan Edilen Alanlar Meclis Gündeminde: Vatandaşın Ne Günahı Var?

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman kadastrosu düzenlemeleri neticesinde birçok mahallede mülkiyet sorunları ortaya çıkarken, CHP Antalya milletvekili Aykut Kaya, konuyu Meclis gündemine getirerek, bir soru önergesi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesini Meclis’e sunan CHP’li Kaya, özellikle zeytinlikler, evler, tropik meyve bahçeleri ve seralar için yıkım kararları alındığına dikkat çekerek, “Bu araziler yıllardır tarımsal üretim yapılan, içinde ailelerin yaşadığı alanlar. Vatandaşlarımızın ne günahı var? Bir gecede orman ilan ediliyor, sonra da ‘burayı boşalt’ deniyor. Bu vicdani değil, hukuki hiç değil” ifadelerini kullandı.

Kaya, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda çok sayıda mahallede mağduriyetler yaşandığı bilgisine ulaştıklarını belirterek, Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

1. Alanya ilçemizde orman kadastrosu sonrası işgalci durumuna düşürülen kaç parsel bulunmaktadır? Bu parsellerin ne kadarı tapulu, ne kadarı fiilen kullanılan kadastro dışı alanlardır?

2. Yıkım kararı alınan bu alanların ne kadarı yerleşim yeri ya da aktif tarım arazisi olarak kullanılmaktadır? Bu kapsamda yıllardır içinde yaşanılan kaç evin yıkılması söz konusudur?

3. Kadastro ve orman kadastrosu işlemleri sırasında haklı ile haksızın ayrılabilmesi için yerinde, adil ve güncel bir tespit çalışması yapılması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınızın, bu sorunu kalıcı olarak çözmek amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapılmasına dair bir çalışması var mıdır?

5. Tapusu olsun ya da olmasın, atalarından beri bu toprakları kullanan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, bu arazilerin doğrudan devri ya da uzun vadeli, uygun koşullarda satışı yönünde bir planlama yapılmakta mıdır?