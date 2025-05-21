CHP'li Vekil Dikkat Çeken Verileri Açıkladı: Avrupa'da En Fazla Çalışan da En Az Kazanan da Türkiye Emekçisi

CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, Avrupa'da en uzun çalışma saati ortalamasının Türkiye'de olduğunu belirterek, buna rağmen en az kazanan emekçilerin de Türkiye'deki emekçiler olduğuna işaret etti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
CHP'li Vekil Dikkat Çeken Verileri Açıkladı: Avrupa'da En Fazla Çalışan da En Az Kazanan da Türkiye Emekçisi

CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, Türkiye’deki ekonomi politikalarını eleştirerek, Avrupa’da en çok çalışan ülkenin Türkiye olmasına rağmen en az kanan ülkenin de Türkiye olduğunu kaydetti.

Kanko, Türkiye’de haftalık çalışma süresi ortalamasının 43 saat olduğuna dikkat çekerek bu oranın Avrupa’daki en yüksek oran olduğunu işaret etti.

CHP'li Vekil Dikkat Çeken Verileri Açıkladı: Avrupa'da En Fazla Çalışan da En Az Kazanan da Türkiye Emekçisi - Resim : 1

Kanko, konuya ilişkin şunları kaydetti:
“Avrupa’da zirvedeyiz, ama kazançta en dipteyiz! Daha az çalışan Avrupalılar bizden katbekat fazla kazanıyor. Bu, emeği ucuzlatan ve işçiyi yoksulluğa mahkûm eden bir düzenin sonucudur.”

Türkiye’deki emekçilerin geçinememenin yanında geleceğe dair umutlarını da yitirdiğini belirten Kanko, “Bu ülkede insanlar sabah karanlığında evden çıkıyor, akşam yorgunluktan çocuklarının yüzünü bile göremiyor ama yine de ay sonunu getiremiyor” dedi.

Hükümetin ekonomik büyüme söylemlerine rağmen, vatandaşın cebindeki paranın her gün eridiğini vurgulayan Kanko, “Siz hâlâ büyüme masalları anlatıyorsunuz. Peki halkın cebindeki para neden her geçen gün buharlaşıyor?” sorusunu sordu.

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