Eski TBMM Başkanvekilinden YSK'ya sert eleştiri

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı başvuruyu kabul etmesine ilişkin konuştu.

Eski TBMM Başkanvekilinden YSK'ya sert eleştiri

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunması ve YSK’nın bunu kabul etmesi ile ilgili olarak bugün yazılı açıklama yaptı.

Gürkan, “YSK’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olacağını ilan etmesi, ‘yargı yolu kapalı bir karar’ sayılamaz. Çünkü YSK, bu durumda kendisini Anayasa koyucu yerine koymuş ve ‘2017’de geçilen yeni sistem öncesi yapılan Cumhurbaşkanlıkları sayılmaz’ özetinde Anayasa’da olmayan yeni bir hüküm ‘ihdas’ etmiş olur” dedi.

Gürkan’ın açıklaması şöyle:

“YSK’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olacağını ilan etmesi, ‘yargı yolu kapalı bir karar’ sayılamaz. Çünkü, bu YSK’nın ‘Anayasa yorumu’ bağlamında bir kararı değildir. Bu YSK’nın olmayan bir Anayasa maddesini, kendisini Anayasa yapıcı yerine koyarak ‘ihdası’ anlamına gelir.

“BİR KİMSE EN FAZLA İKİ DEFA’ SEÇİLİR’ HÜKMÜ 2017’DE DEĞİŞMEMİŞ, AYNEN KORUNMUŞTUR”

Anayasa’nın 101/2’deki ‘bir kimse en fazla iki defa’ seçilir’ hükmü 2017’de değişmemiş, aynen korunmuştur.  Değişen 116. maddedir. Orada da iki kez seçilmiş olan kimsenin yeniden adaylığı ‘TBMM’nin erken seçim kararı almasına’ bağlanmıştır…

Buna rağmen, ‘2017’de yeni bir sisteme geçildi… Cumhurbaşkanının yetkileri artırıldı, partili olması benimsendi…’ gerekçesiyle Erdoğan’ın 2014-2018 Cumhurbaşkanlığı’nı yok saymak Anayasa’nın yorumuyla ilgili bir YSK kararı olarak değerlendirilemez.

YSK bu durunda kendisini Anayasa koyucu yerine koymuş ve ‘2017’de geçilen yeni sistem öncesi yapılan Cumhurbaşkanlıkları sayılmaz’ özetinde Anayasa’da olmayan yeni bir hüküm ihdas etmiş olur.

“BU OLAY ‘ANAYASA İHLALİNİN’ DE ÖTESİNDEDİR”

Bu olay ‘Anayasa ihlalinin’ de ötesindedir. Anayasa ihlali, var olan bir Anayasa hükmünün yanlış yorumlanması ya da görmezden gelinmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ının 14 Mayıs 2023’te yeniden adaylığı, Anayasa’nın 101/2. maddesinin görmezden gelinmesinden ibaret değildir. Bu maddenin aşılması için 116. maddeye olmayan bir istisna fıkrasının eklenmesidir.

“YSK'YA KARŞI ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA AÇILABİLİR”

Buna karşı, Erdoğan’ın aday ilan edilmesine değil, ‘Anayasa ihdası’ nedeniyle YSK’ya karşı Anayasa Mahkemesi’ne dava açılabilir. Anayasa Mahkemesi bunu ‘YSK kararıdır, görüşemeyiz’ diye kapatamaz, kapatmamalıdır… Ayrıca YSK üyeleri hakkında da “Anayasa ihdası” nedeniyle suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Kaynak: ANKA

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